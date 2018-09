Xavier Martinet nuovo direttore generale Renault Italia

ROMA - Xavier Martinet è il nuovo direttore generale di Renault Italia e sostituisce Bernard Chrétien che, dopo 5 anni in qualità di direttore generale, svolgerà altre funzioni all'interno del Gruppo Renault. Nato a Fontenay aux Roses (Francia) 43 anni fa, Martinet è entrato nel Gruppo Renault nel 1997, occupando a Budapest diverse cariche nel marketing operando dalla Capitale ungherese. Nel 2002 diventa coordinatore marketing Regno Unito, Belgio e Paesi Bassi presso la direzione commerciale Europa. Nel 2005, passa alla DCF in qualità di manager previsione vendite e successivamente, nel 2007, in RRG, diventando capo vendite auto nuove presso la filiale di Le Bouscat a Bordeaux. Dal 2008 al 2010 Martinet è segretario esecutivo di Patrick Pélata e poi di Jérome Stoll. Nel 2010 passa in Nissan North America, dove ricopre la funzione di senior marketing manager, incaricato, in particolare, del lancio di nuova Altima. Successivamente diventa senior manager per la strategia qualità cliente e sviluppo rete.



Nel 2013 Martinet ritorna in Renault, dapprima come direttore delle operazioni Renault Portogallo e poi come direttore marketing Francia nel 2015.