Francesca Sangalli responsabile Color & Trim del design Seat

ROMA - Francesca Sangalli, che ha lavorato per 16 anni al Mercedes-Benz Advanced Design studio di Como, entrerà in questi giorni a far parte del team di design di Seat, la marca spagnola del Gruppo Volkswagen, con l'incarico di guidare la divisione Color & Trim, Concept & Strategy con la responsabilità di creare le tinte e i materiali utilizzati nei prossimi modelli Seat e Cupra. Nata a Milano nel 1970, la Sangalli è laureata in disegno industriale al Politecnico di Milano ed ha ottenuto un master alla Brunel University di Londra. Dopo un periodo di formazione nello studio del celebre architetto Massimo Iosa Ghini (autore, tra l'altro, del concept dei Ferrari Store) ha lavorato per tre anni alla Ugolini Global Design di Milano ed è entrata nel 2001 nella struttura di Daimler. Nel commentare il suo arrivo nel team di Seat, Alejandro Mesonero-Romanos, direttore del design della Casa di Barcellona dal 2011, ha commentato: ''la scelta appropriata di materiali e colori è un modo per differenziare l'appeal percepito e l'alta qualità dei veicoli del nostro marchio, e Francesca è sicuramente uno dei migliori talenti internazionali in questa disciplina. Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto alla sua esperienza ed eccellenza nella nostra squadra''.