Mazda, direttore design Europa Kevin Rice lascia l'azienda

ROMA - Mazda Motor Europe ha annunciato che Kevin Rice, Design Director Europe, dopo cinque anni lascerà l'azienda per proseguire altrove la propria carriera. Al momento non è stato ancora designato il suo successore. "Come parte del gruppo mondiale del design Mazda, Kevin ha guidato in Europa un team che ha fornito un significativo contributo al successo della nostra attività sia in Europa che nel mondo. Ci mancheranno la sua energia e la sua passione e gli auguriamo ogni successo per la sua carriera futura" ha commentato Jeff Guyton, presidente di Mazda Motor Europe. Sotto la guida di Kevin in Europa, Mazda ha continuato a rafforzare la sua leadership nel design automotive: la sua 'partenza' avviene mentre l'azienda ha da poco raggiunto il suo record storico di vendite.