Senior designer Ian Kettle passa dalla Volvo alla Tesla

ROMA - Ian Kettle, il designer britannico autore di una delle più interessanti Volvo degli ultimi anni, il suv XC40, è entrato dallo scorso maggio a far parte dello staff di Tesla come senior designer, ma la notizia è stata diffusa solo in questi giorni. Kettle, che aveva lasciato il Gruppo sino-svedese già nello scorso febbraio, lavora in Tesla nello staff guidato da Franz Von Holzhausen, a sua volta proveniente da Mazda. Secondo quanto scrive Auto Express, Kettle si occuperà della prossima generazione della Model S e del futuro modello compatto, già annunciato da Elon Musk per un debutto entro i prossimi 5 anni. Kettle si è laureato in Industrial Design alla Hong Kong Polytechnic University (2007) e alla in progettazione di veicoli alla Coventry University (2009), a cui è seguito nel 2011 un master al Royal College of Art di Londra.