Radek Jelinek nuovo responsabile di Mercedes-Benz Italia

ROMA - Radek Jelinek, fino al 2015 CEO di Mercedes-Benz Milano SpA e attualmente head of Mercedes-Benz Mexico, è stato nominato responsabile di Mercedes-Benz Italia. Jelinek, che è nato a Brno, in Repubblica Ceca, nel 1962 sostituisce Marcel Guerry, che lascia il Gruppo Daimler per affrontare una nuova sfida professionale. Jelinek è entrato in Daimler nel 1987 ricoprendo nel corso degli anni ruoli di responsabilità nell'ambito di strategic product projects, controlling and finance, strategic planning, sales e after sales e dealer development, in Germania, Argentina e Venezuela.Dal 2010 e fino al 2015 ha acquisito una profonda conoscenza del mercato italiano guidando Mercedes-Benz Milano SpA, e come responsabile sales e after sales per Mercedes-Benz, Maybach, Smart, Mercedes-AMG, e Mitsubishi Trucks. ''Sono felice che Radek ritorni a far parte del nostro team in Region Europe - ha dichiarato Marcus Breitschwerdt, head of region Europe Mercedes-Benz Cars - Ancora una volta, durante la sua permanenza in Mercedes-Benz Mexico, ha dimostrato la sua grande professionalità e competenza manageriale, portando Mercedes al primo posto nel mercato premium e luxury. Porta con sé un'estesa conoscenza del mercato italiano e gli auguro il meglio per la sua nuova sfida in Mercedes-Benz Italia''.