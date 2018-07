Holger Peters nuovo CEO Porsche Financial Services GmbH

ROMA - A partire dal prossimo primo agosto Holger Peters assumerà il ruolo di Chief Executive Officer di Porsche Financial Services GmbH, la sussidiaria di Porsche AG che si occupa di servizi e prodotti finanziari - come leasing, finanziamenti ai dealer, assicurazioni e carte di credito - non solo per il mondo Porsche ma anche per i top brand del Gruppo Volkswagen Bentley, Lamborghini e Bugatti. Peters, che ha 50 anni, succederà a Albert Moser (67 anni) che lascia l'azienda avendo raggiunto il pensionamento. Prima di questo incarico, Peters è stato responsabile del controllo presso la Porsche AG per 8 anni e, in precedenza, ha ricoperto altri incarichi in Germania e all'estero sempre presso la Casa di Stoccarda.