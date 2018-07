Arun Bajaj responsabile HR Renault Nissan Mitsubishi

ROMA - A partire dal prossimo primo agosto il canadese Arun Bajaj ricoprirà la carica di senior vice presidente dell'Alleanza Renault Nissan Mitsubishi con responsabilità per le risorse umane che riguardano un complesso di 450mila collaboratori.



Mantenendo anche la posizione di responsabile in Nissan per le risorse umane e nell'Allianza per il talent management, Bajaj riporterà direttamente a Carlos Ghosn. Bajaj sostituisce Marie-Franoise Damesin che lascia l'Alleanza e Renault.



E' laureato in legge alla canadese McGill University e ha iniziato la sua carriera nel 1995 come consulente legale alla Ford Credit Canada, passando poi alla stessa posizione in Ford Canada nel 1999. Nel 2003 è entrato in Nissan, con la nomina a consigliere generale della Nissan Canada, Inc.



Dopo la nomina nel 2006 a direttore delle risorse umane di Nissan North America è passato nel 2008 alla sede centrale della Nissan in Giappone come direttore generale HR per i mercati oltreoceano e nel 2010 direttore generale HR Asia.