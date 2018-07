Alessandro Dambrosio direttore advanced design Mitsubishi

ROMA - Alessandro Dambrosio è il nuovo executive design director advanced design di Mitsubishi Motors Corporation (MMC), l'azienda giapponese che dal 2016 fa parte dell'Alleanza Renault Nissan. Quando sarà operativo, dal prossimo primo ottobre, Dambrosio guiderà i tre centri stile dell'azienda: due in Giappone (Okazaki e Tokyo) e uno in Europa (Francoforte) rispondendo direttamente a Tsunehiro Kunimoto, corporate vice president della divisione design dell'azienda. Dambrosio, milanese e laureato al Politecnico del capoluogo lombardo nel 1999, occupava dal settembre 2014 la posizione di responsabile dell'Audi Konzept Design Studio a Monaco. In precedenza ha guidato il Volkswagen konzern design studio di Braunschweig (2011-2016) ed è stato head of interbrand projekte volkswagen konzern design a Wolfsburg. Tra il 2010 e il 2015 Dambrosio ha inoltre affiancato Walter de' Silva, head of Volkswagen Group design, come design assistant. Prima di entrare nel Gruppo Vw Dambrosio aveva lavorato in Maserati (2007-2009) come responsabile del design interno ed esterno, provenendo dall'Alfa Romeo dove era entrato nel 2002 dopo la laurea con la posizione finale di Senior Exterior Designer.