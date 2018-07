ROMA - Il Gruppo Volkswagen ha ufficializzato l'ingresso nel proprio board di Markus Duesmann, in precedenza responsabile degli acquisti di Bmw AG e a sua volta membro dei board del Gruppo di Monaco. Secondo fonti tedesche, tra cui il quotidiano Handelsblatt, questo passaggio precederebbe l'imminente nomina di Duesmann a CEO di Audi, in sostituzione di Rupert Stadler che aveva lasciato le sue cariche a metà giugno dopo l'arresto per lo scandalo delle emissioni.