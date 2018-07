Suzanne Heywood, una donna presidente Cnh Industrial

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - E' una donna, Suzanne Heywood, la nuova presidente di Cnh Industrial. Lo ha deciso il cda che "ha preso atto con profondo rammarico che il presidente Sergio Marchionne non potrà tornare all'attività lavorativa". Il consiglio - si legge nella nota - continuerà a lavorare al processo di selezione del ceo già in atto. Nel frattempo Derek Neilson proseguirà l'incarico di ceo ad interim, assicurando continuità operativa. Il cda sottolinea "la leadership e l'impegno straordinari che Marchionne ha dedicato all'azienda".



Mercoledì saranno resi noti i conti del secondo trimestre 2018 di Fca, il giorno successivo quelli di Cnh Industrial. Nata a Southampton, in Inghilterra, 49 anni fa, Suzanne Heywood è laureata in Scienze all'Università di Oxford e ha conseguito un Dottorato a Cambridge. Da giovane ha trascorso oltre dieci anni navigando per il mondo con sua famiglia, sulle orme del capitano James Cook lungo il suo terzo giro del mondo. Nel 2016 è stata nominata Managing Director di Exor nel 2016. Fino ad allora, ha lavorato per McKinsey & Company, dove è entrata come Associato nel 1997, diventandone successivamente Senior Partner. Per diversi anni ha diretto la service line globale di McKinsey, per la progettazione organizzativa, e si è inoltre occupata a lungo degli aspetti strategici dei clienti in diversi settori. Ha pubblicato il libro 'Reorg' e diversi articoli su tali argomenti ed è stata docente ospite all'Università Tsinghua di Pechino. La sua carriera era iniziata nel Governo del Regno Unito, presso il Ministero del Tesoro. In quel dicastero è stata Segretaria personale del Financial Secretary, il responsabile di tutti gli aspetti della fiscalità diretta, nonché principale fautrice della politica di privatizzazione del Governo. Ha inoltre svolto un ruolo di supporto del Cancelliere durante le negoziazioni presso l'Ecofin, il Consiglio dei Ministri delle Finanze Europei, a Bruxelles. La manager è inoltre amministratore di The Economist, ove è componente del Comitato di Controllo; della Royal Opera House, ove è vicepresidente e del Trust della Royal Academy of Arts. (ANSA).