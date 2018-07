Zaccaria direttore Smart e Innovative Sales Mercedes Italia

ROMA - Maurizio Zaccaria è, nell'organigramma di Mercedes-Benz Italia, il nuovo direttore Smart e Innovative Sales Italia.



Rientreranno sotto la sua responsabilità anche le strategie legate al progetto CASE (Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric) con particolare riferimento alla mobilità elettrica. Zaccaria succede a Lucio Tropea che ha lasciato l'azienda, per mettere la sua esperienza al servizio del principale provider energetico nazionale. Dopo aver conseguito la laurea in Business Administration, Zaccaria ha iniziato la sua esperienza in Mercedes-Benz Italia partendo dal settore dei veicoli commerciali. Dal 1997 al 2001 è stato product manager Mercedes-Benz Vans e nel 2002 è diventato key account manager vans & trucks, a cui è seguita un'esperienza di un anno come marketing & sales manager per Mitsubishi Fuso Canter. Dal 2007 al 2011 Zaccaria è stato sales manager e responsabile ordering & planning per Mercedes-Benz Trucks e Fuso Canter.



Nel biennio 2012-2013 Zaccaria è diventato head of sales and marketing di Daimler Trucks North America LLC per i Paesi del Medio Oriente, operando dalla sede di Dubai. Al suo rientro in Italia è passato a Mercedes-Benz Roma con la responsabilità della direzione vendite Vans & Trucks. Nel 2016 è poi entrato nel settore vetture come sales manager Mercedes-Benz passenger cars per l'area sud. Dal 2017, sempre all'interno della filiale italiana, ha ricoperto il ruolo direttore vendite Smart.