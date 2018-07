John Beckley nuovo responsabile Rolls-Royce settore Bespoke

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Dal prossimo primo agosto John Beckley assumerà la carica di responsabile del settore Bespoke Collective, cioè dei modelli personalizzati costruiti in esemplare unico, di Rolls-Royce nella sede di Goodwood, nel West Sussex. Sostituisce César Habib nominato regional director, middle east & africa e sales manager Europe.



Beckley è entrato in Rolls-Royce nel 2008 ricoprendo posizioni di crescente important, come sales and marketing manager, per Gran Bretagna e Sudafrica, e più recentemente di regional general manager, sales Gran Bretagna, Europa occidentale e orientale e Russia. Entrato nel 1996 nel Gruppo Bmw - di cui Rolls-Royce fa parte dal 2003 - come tecnico apprendista in una concessionaria inglese, Beckley è poi diventato senior technician and field product engineer di Bmw prima di passare alla Rolls-Royce. (ANSA)