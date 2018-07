A Philipp von Hirschheydt settore pneus ricambio Continental

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Philipp von Hirschheydt è il nuovo direttore di Continental per il settore pneumatici ricambio vettura e commerciali leggeri in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Von Hirschheydt, 43 anni, risponde a Nikolai Setzer, membro del board di Continental e responsabile della divisione pneumatici. Proviene dal settore pneumatici ricambio dell'area Asia Pacifico ed in precedenza è stato CEO della Continental Tire Andina S.A in Ecuador (tra il 2012 e il 2015) e responsabile finance, controlling, IT della Continental Automotive GmbH (tra il 2009 e il 2012). E' entrato in Continental nel 2007 lavorando nel settore mergers & acquisitions. (ANSA)