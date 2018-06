A Benjamin Sokolowski affari pubblici e governativi di PSA

ROMA - Benjamin Sokolowski, attualmente direttore affari pubblici e relazioni governative di Opel/Vauxhall assumerà la stessa carica presso il Gruppo PSA a partire dal prossimo primo agosto 2018, al fianco di Grégoire Olivier, segretario generale di Groupe PSA. In questa nuova posizione Sokolowski (38 anni) si occuperà della rete di affari pubblici e relazioni governative del Gruppo a livello internazionale, supportato in Francia da Laurent Fabre. Succede a Virginie de Chassey, che ha deciso di continuare la sua carriera all'esterno del Gruppo. Laureato in politica pubblica e gestione all'Università di Potsdam, in Germania, Sokolowski - dopo esperienze presso l'Associazione Federale degli Industriali (BDA), l'Unione dei Cristiani Democratici e la Steltemeier & Rawe GmbH, è entrato alla Adam Opel AG nel 2015 come direttore delle relazioni governative e industriali.