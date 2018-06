A Carlo Mariani marketing e business development di Leasys

ROMA - Carlo Mariani è il nuovo direttore marketing e business development di Leasys SpA, società di mobilità e noleggio a lungo termine del Gruppo FCA Bank. Nel nuovo ruolo l'attività di Mariani in azienda si concentrerà su nuove soluzioni di mobilità e sul consolidamento e lo sviluppo dei mercati esteri dove Leasys è entrata nel corso dell'ultimo anno. Mariani sostituisce Paolo Manfreddi, che si sposta in FCA Bank in qualità di direttore marketing e sales del mercato Italia. Mariani ,42 anni, laureato in Economia, Finanza e Amministrazione all'Università di Ancona, vanta un'esperienza a trecentosessanta gradi, maturata in diverse società del Gruppo FCA, dove era entra come partecipante al programma 'laureati interfunzionali. Mariani ha esordito nel 2001 in Sava, la finanziaria di Fiat, e quindi in Savarent, società captive per il noleggio a lungo termine. Fino al 2007 ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in ambito commerciale e, dal 2008 al 2010, è stato direttore operativo in TargaRent, società di noleggio a breve termine di FGA. Dopo una breve parentesi in altri settori, dove ha ricoperto ruoli in ambito commerciale, nel 2015 Mariani è entrato in Leasys come responsabile direct sales dell'area Nord Italia e, successivamente, come responsabile del team di vendita per il Centro Sud.