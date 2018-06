PSA, arriva da Opel nuovo direttore finanziario Gruppo

ROMA - Jean-Baptiste de Chatillon, membro del direttorio e direttore finanziario di Groupe PSA, lascia la società per motivi personali: sarà sostituito da Philippe de Rovira, attualmente direttore finanziario di Opel Vauxhall.



Entrambe le decisioni saranno in vigore il primo agosto.



"Il Consiglio di Sorveglianza ringrazia Jean-Baptiste de Chatillon per l'importante contributo da lui dato ai risultati del Gruppo, e per la qualità delle discussioni che ha avuto con il Consiglio di Sorveglianza durante tutto il suo mandato nel direttorio della società", ha detto Louis Gallois, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Groupe PSA.



"Ci tengo a ringraziare Jean-Baptiste de Chatillon, per la sua azione svolta in questi anni per il risanamento dell'Azienda e per il suo contributo alla nuova dinamica di Groupe PSA. Sono convinto che continuerà a dare un valore aggiunto nel prosieguo della sua carriera professionale. Nominando Philippe de Rovira direttore finanziario di Groupe PSA, ho piena fiducia nella sua capacità di successo nel suo nuovo ruolo, dopo il forte contributo da lui dato al piano di risanamento di Opel. La nomina di Philippe de Rovira dimostra chiaramente l'esistenza di un alto potenziale in seno alla funzione finanza della nostra azienda e la nostra capacità di nominare giovani talenti in ruoli chiave", ha commentato Carlos Tavares, presidente del direttorio di Groupe PSA.