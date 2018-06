Dall'autunno a Katia Bott comunicazione globale Mercedes Car

ROMA - Dal prossimo autunno Katja Bott diventerà la nuova responsabile per la comunicazione globale di Mercedes-Benz Cars, comprendendo in questo portofolio di modelli le auto Mercedes, Mercedes-Maybach. Mercedes-AMG e Smart. Entrata in Daimler nel 2003, la Bott (42 anni) ricopre attualmente la posizione di responsabile della divisione di comunicazione corporate di Daimler Trucks North America che ha sede a Portland, in USA, occupandosi sia della comunicazione esterna e interna, sia che del prodotto. Quando entrerà in carica nel prossimo autunno, la Bott prenderà il posto occupato da Bettina Fetzer, che ha lasciato l'incarico per maternità, e che fino a quella data è sostituita ad interim da Koert Groeneveld, head of international product and technology communications di Mercedes-Benz Cars.