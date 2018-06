Luca de Meo, presidente Seat, entra nel CdA spagnola ANFAC

ROMA- Luca de Meo, presidente di Seat, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Asociacion Espaola de Fabricantes de Automoviles y Camiones (ANFAC) che rappresenta tutte le aziende che costruiscono autoveicoli in Spagna. Come nuovo membro de Meo parteciperà al processo decisionale del CdA e, soprattutto, alla definizione della posizione e degli interessi dell'associazione nell'ambito spagnolo in funzione di investimenti, sviluppo e fiscalità. ''Il settore dell'auto è un elemento chiave per il sistema industriale spagnolo - ha dichiarato de Meo - e l'ANFAC è il migliore esempio del modo di lavorare nel quadro di obiettivi comuni che possono permettere grandi risultati''.