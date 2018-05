Bernard Loire, Nissan, a capo di Mitsubishi Motors Europe

ROMA - Cambio al vertice di Nissan Europa: dal primo giugno Bernard Loire passa a Mitsubishi Motors Europe - l'ultimo brand entrato nell'Alleanza Renault Nissan - e lascia il suo posto al comando della business unit di Nissan France a Guillaume Boisseau, che entra nel comitato di direzione di Nissan West Europe. Loire è ben conosciuto anche nel nostro Paese in quanto - dopo essere entrato in Fiat nel 2000 come responsabile del segmento C nel marketing centrale, per poi passare nel 2002 alla Nissan - ha ricoperto dal 2008 al 2009 la posizione di direttore generale di Nissan Italia, impegnato nel piano di sviluppo del piano triennale di miglioramento della quota di mercato.