Lamborghini, in 3.000 al Family&Friends

SANT'AGATA (BOLOGNA) - Con la partecipazione di oltre 3.000 persone, Automobili Lamborghini ha chiuso con successo il Family&Friends Day, una giornata dedicata alle famiglie e amici dei propri dipendenti, invitati a trascorrere una giornata in Azienda e a visitare il Museo e gli stabilimenti produttivi della Casa del Toro.





Al Museo e agli stabilimenti produttivi - spiega una nota della casa automobilistica - i visitatori hanno potuto scoprire le tecnologie all'avanguardia della Casa di Sant'Agata Bolognese, tra cui la nuova Manifattura Lamborghini. Per i più giovani, sono stati allestiti laboratori creativi e spettacoli pensati per loro e delle piccole Mini Urus per 'gareggiare' su una pista.



Anche i più grandi hanno potuto guidare una Lamborghini grazie ai simulatori virtuali, mentre un trenino ha condotto i visitatori attraverso i 160.000 mq del sito produttivo, lungo i quali erano dislocate diverse aree lounge, artisti itineranti ed una 'marching band'. (ANSA).