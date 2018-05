A Tobias Sühlmann responsabilità stile esterno Aston Martin

ROMA - Tobias Sühlmann, già direttore del design esterno di Bugatti, è passato alla Aston Martin con la stessa carica. In questa importante posizione prende il posto di Miles Nurnberger, che è diventato responsabile del design d'Aston Martin. Sia Sühlmann che Nurnberger rispondono nelle loro nuove funzioni a Marek Reichman, numero uno dello stile della Casa di Gaydon.



Nato in Germania 39 anni fa, Sühlmann si è laureato alla università di Pforzheim. Nel 2007 è entrato a far parte del dipartimento di design del Gruppo Volkswagen, dove ha collaborato allo sviluppo della Arteon, dell'ultima generazione del suv Touareg, oltre che di diversi studi di stile, come la Golf GTE Sport Concept, la Sport coupé GTE Concept e la T-Prime GTE Concept. Dal 2017 era diventato responsabile del design esterno di Bugatti.