Aniasa, Archiapatti nominato presidente

ROMA - Massimiliano Archiapatti, direttore generale e ad di Hertz Italiana, è il nuovo presidente di Aniasa, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici,che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, fleet management e servizi di infomobilità e assistenza nell'automotive).



Da gennaio presidente reggente dell'associazione in seguito alle dimissioni rassegnate dal suo predecessore Andrea Cardinali, Archiapatti è stato nominato all'unanimità dall'assemblea generale con un incarico triennale(2018-2020). Il nuovo presidente sarà supportato nella sua attività dalla squadra di vice presidenti e consiglieri che compongono il consiglio generale in carica.



Classe 1969, romano, due figlie, laureato in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma, Massimiliano Archiapatti, oltre all'esperienza manageriale in Johnson & Johnson, ha arricchito il suo percorso professionale nella multinazionale americana del noleggio Hertz Italia, con diversi incarichi, tra cui Fleet Operations Manager, Regional Manager Operations, Sales Director, sempre con iniziative innovative focalizzate sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti, raggiungendo risultati che lo hanno portato dal 2012 alla guida dell'azienda come Direttore Generale e Amministratore Delegato.



E' docente del Master post - lauream in 'Legal Advisor & Human Resources Management' presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma. La sua attività in Aniasa ha preso avvio nel 2013, con l'incarico di Vice Presidente e la delega sul tema dei rapporti con le società aeroportuali, a cui si è aggiunta nel 2017 quella dei rapporti sindacali e sull'Osservatorio Salariale.