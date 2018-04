Yves Caracatzanis nuovo CEO di Avtovaz (Gruppo Renault)

ROMA - Alliance Rostec Auto BV, la società russa che fa parte del Gruppo Renault, ha annunciato la nomina di Yves Caracatzanis in qualità di CEO di Avtovaz a partire dal prossimo primo giugno. Caracatzanis è attualmente direttore generale del Gruppo Renault in Romania, dove è responsabile di tutte le attività commerciali e industriali ed è anche CEO di Dacia Automobile SA, una delle marche automobilistiche che registrano la crescita più veloce in Europa, nonché principale Società privata in Romania. Caracatzanis prende il posto di Nicolas Maure che dopo il 31 maggio continuerà a seguire le operazioni di risanamento finanziario e di sviluppo del piano strategico della società in veste di senior vice-president del Gruppo Renault, direttore delle operazioni per la regione Eurasia e vicepresidente del consiglio di amministrazione di Avtovaz a partire dal 2 aprile 2018. Nell'ambito delle sue precedenti funzioni, Yves Caracatzanis ha cominciato a lavorare per Renault nel 1992 e in posizioni sempre crescenti ha svolto le funzioni di direttore industriale della Regione Eurasia e di direttore responsabile della supply chain per il Gruppo francese. A Caracatzani - si legge nella nota dell'azienda - è affidato il compito di proseguire lo sviluppo delle vendite di Lada in Russia e all'estero, l'ottimizzazione dei costi interni e in collaborazione con i fornitori nonché la revisione della gamma di veicoli Lada per mettere in atto il piano strategico a medio termine di Avtovaz.