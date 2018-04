Emilio Herrera nuovo chief operating officer di Kia Europe

ROMA - Lo svizzero Emilio Herrera, in precedenza direttore generale di Kia Motors Iberica, è stato nominato dalla Casa coreana nuovo chief operating officer di Kia Europe. Dalla sede generale di Francoforte in Germania, Herrera continuerà la strategia di espansione messa in atto dal precedente COO Michael Cole che, dopo aver fatto crescere del 40% le vendite del brand coreano in Europa dal 2012, passa alla organizzazione centrale di Kia Motors per assumere una carica senior che - si legge nella nota dell'azienda - verrà comunicata nei prossimi giorni. Herrera riceve da Cole una situazione più che positiva, con il brand avviato in Europa a chiudere il 2018 a quota 500mila immatricolazioni, ma dovrà anche gestire l'arrivo dei nuovi modelli Kia (16 previsti entro il 2025) compresa una nuova auto fuel cell che debutterà nel 2020. Nato a Losanna nel 1961, Herrera si è laureato nel 1984 in lingue e comunicazione alla Katholieke Universiteit di Leuven in Belgio, Paese in cui ha iniziato la sua attività professionale fino a diventare direttore generale di Kia Motors Belgium. Nel 2012 è stato nominato responsabile di Kia Motors Iberia, dove tra il 2013 e il 2017 ha più che raddoppiato le vendite.