Sony Di Pietro Inoue alle pubbliche relazioni Toyota Italia

ROMA - Sony Di Pietro Inoue è entrata a far parte del team delle pubbliche relazioni di Toyota Motor Italia. Con il suo arrivo la squadra coordinata da Riccardo Taglioni si rafforza con l'aggiunta di una nuova figura che si occuperà della comunicazione di prodotto per la gamma Toyota e Lexus. Di nazionalità italo-giapponese Sony Di Pietro Inoue è laureata alla Università di Roma Tor Vergata e ha conseguito un master in Management Engineering. Da 7 anni in Toyota ha maturato varie esperienze professionali nell'ambito del marketing sia in Italia che presso la sede centrale europea a Bruxelles, da dove è appena rientrata. Affianca Sara Germani, che si occupa della comunicazione corporate e brand per i marchi Toyota e Lexus.