Heidi King a capo della NHTSA, ente federale Usa sicurezza

ROMA - L'amministrazione Trump ha nominato Heidi King nuovo AD dell'ente federale National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) una posizione che era scoperta fin dalla nomina del nuovo presidente degli Stati Uniti e che era stata guidata ad interim dalla stessa King fin dal settembre 2017. Precedentemente direttore globale della salute ambientale e dei rischi sulla sicurezza della GE Capital, Heidi King è stata fra il 2011 al 2013 capo economista dell'House Committee on Energy and Commerce e membro dell'Office of Management and Budget della Casa Bianca sotto i presidenti Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. La nomina della King dovrà ora essere approvata dal Senato e successivamente - scrive il Detroit News - si troverà tra i problemi più urgenti da affrontare quello delle nuove norme sulle emissioni da fissare assieme all'EPA e quello degli airbag Takata. L'impatto sul settore dei richiami degli airbag difettosi è enorme: quelli fino ad oggi ispezionati e sistemati - secondo i dati della stessa NHTSA - sono stati 'solo' 22,3 milioni su un totale di 50 milioni di veicoli richiamati al 2 marzo.