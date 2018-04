Tom Gardner nuovo senior vice president di Honda Europe

ROMA - Tom Gardner è stato nominato senior vice president di Honda Europe con responsabilità per le vendite delle tre divisioni del Gruppo giapponese (automobili, motocicli e prodotti power) nell'area europea. Gardner ricopriva la carica di general manager, regional internal audit di Honda Europe e sostituisce Philip Ross, che si ritira dopo aver trascorso 22 anni in azienda. Entrato in Honda nel 1991, Gardner in questi anni ha ricoperto posizioni crescenti in settori quali informatica, pianificazione del prodotto, marketing e assistenza post-vendita. Nel 2011 è stato nominato presidente di Honda Portugal e nel 2014 di Honda Nordic. La nomina di Gardner - si legge nella nota dell'azienda - arriva in un momento di cambiamenti per il marchio. Nel 2017 Honda ha annunciato che entro il 2025 due terzi delle sue vendite di auto in Europa avranno una tecnologia di elettrificazione. Il primo passo verso tale obiettivo sarà il lancio del nuovo CR-V Hybrid all'inizio del 2019.