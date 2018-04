Umberto Cini nuovo general manager Maserati per Europa

ROMA - Umberto Cini è il nuovo general manager Maserati per l'Europa, incarico che l'azienda gli ha attribuito con effetto immediato in aggiunta al suo precedente ruolo di managing director Maserati Middle East e Africa. Cini lavora in Maserati dal 2004 ed è stato anche team principle di Maserati Corse Trofeo Middle East. Nel corso di 27 anni di esperienza nell'ambito dell'industria automobilistica Cini ha ricoperto sia ruoli di retail management a livello europeo, sia funzioni di sales e management nel mercato domestico e in quello internazionale.