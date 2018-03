Federauto, De Stefani Cosentino eletto nuovo presidente

ROMA - L'assemblea dei rappresentanti di Federauto ha eletto Adolfo De Stefani Cosentino nuovo presidente. Durante l'incontro, svoltosi presso la Confcommercio Imprese per l'Italia, sono state approvate anche le modifiche statutarie che porteranno la Federazione verso un nuovo assetto organizzativo in sinergia con la struttura centrale e territoriale della Confederazione. Mantenendo al centro dell'azione l'obiettivo dello sviluppo associativo in armonia con le esigenze delle imprese concessionarie, la Federazione intende rafforzare l'azione sindacale di rappresentanza a difesa delle imprese concessionarie in una fase storica delicata e densa di trasformazioni, che chiama in causa i dealer a prescindere dalla loro dimensione.



Oltre alla nomina di De Stefani Cosentino, sono stati eletti anche i vice presidenti Francesco Ascani, Cesare De Lorenzi, Gianandrea Ferrajoli e Maurizio Spera. Entrano a far parte del nuovo comitato esecutivo anche Roberto Bolciaghi e Marco Oetiker. L'assemblea si è riservata la possibilità di procedere ad ulteriori nomine nell'ambito del comitato esecutivo.



''Ringrazio i colleghi per la fiducia: ci aspetta un lavoro molto impegnativo in cui sarà importante lo spirito di squadra - ha precisato il neo presidente - . Abbiamo davanti a noi sfide ineludibili su cui la nostra categoria deve giocare una partita in prima linea. Questo a partire dal tema dei futuri rapporti contrattuali con le case rappresentate, passando per temi altrettanto importanti quali l'effetto disintermediativo svolto da altri player del mercato, l'evoluzione della mobilità e la fiscalità specifica dell'automotive''.