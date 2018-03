Italiano Gianluca de Ficchy nuovo chairman Nissan Europa

ROMA - L'italiano Gianluca de Ficchy è stato nominato senior vice president e chairman di Nissan in Europa. Succede a Paul Willcox, che lascia l'azienda per motivi personali. Nella sua nuova posizione de Ficchy - che riporterà a José Muoz, chief performance officer - è chiamato a coordinare, indirizzare e garantire le prestazioni della marca in Europa da tutti i punti di vista, nell'ambito della suddivisione operativa globale di Nissan in sei regioni. De Ficchy lascia l'incarico di CEO di RCI Bank and Services ricoperto dal 2014 ad oggi. In precedenza è stato head of financial services for Fiat Chrysler nella regione EMEA e CEO di FCA Bank (tra il 2013 e il 2014), posizione che ha ricoperto dopo un anno come CEO di di FCA Bank, dopo due anni di esperienza come deputy general manager - international director and business development di FCA Bank e - in precedenza - come direttore internazionale di FCA Bank per 3 anni e 8 mesi. Tra il 2004 e il 2007 de Ficchy ha lavorato una prima volta in RCI Bank, posizione a cui era arrivato dopo una esperienza di 7 anni in Ernst & Young.