Gioia Manetti nuovo Ceo AutoScout24 per Italia e Spagna

ROMA - Gioia Manetti, general manager di AutoScout24 in Italia, è stata nominata Ceo per l'area Southern Europe. Come responsabile dell'intero business Gioia Manetti avrà nel suo nuovo ruolo oltre alla responsabilità del mercato italiano anche di quello spagnolo. Gioia Manetti, classe 1972, due figli - che è laureata in ingegneria elettronica ed ha ottenuto un master in business administration - vanta più di dodici anni di esperienza manageriale nel settore digitale. Prima di entrare nel 2017 in AutoScout24 ha ricoperto il ruolo di COO presso Gumtree, controllata di eBay a Londra dove aveva la responsabilità di marketing, prodotto e user experience, customer support e customer insights per tutte le piattaforme. Precedentemente è stata direttore generale di EBay Classfieds Italia, ed ha ricoperto altri ruoli manageriali in società come eBay Inc, Rodale International e Bain & Company. ''Gioia è un manager di grande capacità che ha raggiunto eccellenti risultati per AutoScout24 in Italia - ha commentato Christian Gisy, CFO del Gruppo Scout24 - ed è il candidato ideale per consolidare ulteriormente la posizione di AutoScout24 nel mercato spagnolo e italiano''. AutoScout24 è il più grande portale europeo per la vendita on-line delle automobili ed è presente in 18 Paesi europei e appartiene al Gruppo Scout24.



Fondato nel 1998 ha sede in Germania e si avvale di 1.135 collaboratori.