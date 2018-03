Henrik Wilhelmsmeyer dirigerà vendite marketing Rolls-Royce

ROMA - Henrik Wilhelmsmeyer sarà, dal prossimo 3 aprile, il nuovo direttore vendite e marketing di Rolls-Royce Motor Cars, la marca di lusso del Gruppo Bmw. Nato e cresciuto in Germania, Wilhelmsmeyer si è laureato in business administration alla università di scienze applicate di Lahr in Germania ed è entrato in Bmw nel 1992. Nella sua carriera, tutta all'interno della Casa di Monaco, Wilhelmsmeyer ha ricoperto ruoli di crescente importanza,fino a diventare nel 2008 il responsabile dello sviluppo rete, nel 2010 capo della regione Cina del Sud e nel 2014 responsabile per la marca Mini nelle regioni Asia, Pacifico, Sudafrica e Paesi in cui la distribuzione è affidata a importatori privati.