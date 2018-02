A Jonathan Adashek comunicazione Alleanza Renault Nissan

ROMA - Jonathan Adashek è stato nominato global vice president per la comunicazione dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.



Entrato a far parte di Nissan nel settembre 2015 con il ruolo di global vice president per la comunicazione e chief communications officer, Adashek opererà da Parigi e coordinerà un team di comunicazione globale occupandosi di comunicare la strategia e il profilo dell'Alleanza. Nel suo nuovo ruolo, Adashek sarà inoltre responsabile delle comunicazioni di Carlos Ghosn, presidente e CEO dell'Alleanza, e di altri senior executive. Adashek si occuperà anche delle attività di comunicazione relative al piano strategico Alliance 2022, che prevede un aumento delle sinergie annue superiore a 10 miliardi di euro rispetto ai 5 miliardi nel 2016 e vendite per 14 milioni di unità entro la fine del piano. Le attività comprenderanno sviluppo dello storytelling tecnologico e corporate dell'Alleanza, comunicazione interna, relazioni stampa, social media, eventi e sponsorizzazioni, gestione della brand reputation e best practice. Nel suo ruolo, Adashek sarà responsabile di coordinare la comunicazione tra Renault, Nissan e Mitsubishi Motors in stretta collaborazione con la Direzione Comunicazione di ciascuna azienda, per migliorarne l'efficacia e creare sinergie comuni. Laureato alla University of Wisconsin-Milwaukee, negli Stati Uniti, in scienze politiche Adashek ha lavorato, prima di entrare in Nissan, alla Microsoft con un analogo incarico alla comunicazione. In precedenza è stato vicepresidente esecutivo alla Edelman, dove ha lavorato per clienti del calibro di Starbucks, Walmart e il Governo degli Emirati Arabi Uniti. Nella prima parte della sua carriera ha lavorato nell'ambito della politica, facendo parte dello staff del presidente delgli Stati Uniti Clinton alla White House.