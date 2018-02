Dal 2019 Florent Menegaux nuovo CEO del Gruppo Michelin

ROMA - Florent Menegaux, attuale direttore generale esecutivo del Gruppo Michelin, diventerà dal 2019 il nuovo CEO del colosso francese dei pneumatici, sostituendo in questa posizione Jean-Dominique Senard, che - all'età di 65 anni - ha annunciato la volontà di non ripresentarsi all'assemblea annuale degli azioni del prossimo anno per la rielezione. La decisione è stata presa in occasione della riunione del consiglio di sorveglianza del Gruppo Michelin, che si è tenuta lo scorso 9 febbraio. Oltre alla risoluzione che chiederà agli azionisti l'elezione di Menegaux a CEO nel prossimo maggio, il consiglio di sorveglianza della Casa di Clermont-Ferrand ha proposto la nomina di Yves Chapot, attuale direttore delle linee di busoness e delle regioni Asia e Africa, a gerente associato.



Menegaux, 56 anni nei prossimi giorni, si è laureato in finanza, gestione e scienze economiche e nel 1986 ha iniziato la sua carriera in Price Waterhouse. Nel 1991 è entrato, come direttore finanziario e poi come direttore generale, alla Exel Logistics France. Nel 1995, è diventato direttore generale della divisione cargo del Norbert Dentressangle Group. Entrato nel 1997 in Michelin, è stato nominato responsabile commerciale truck per la Gran Bretagna e l'Irlanda. Nel 2000 è diventato direttore vendite primo equipaggiamento e aftermarket truck per l'America del Nord e nel 2003 è diventato direttore truck per il Sudamerica. Nel 2005 Menegaux è diventato direttore dell'area Africa e Medio Oriente e un anno più tardi è arrivata la nomina a direttore pneumatici turismo furgoni per l'Europa. Nel 2008, è diventato direttore della linea prodotti turismo furgoni, occupandosi contemporaneamente della supervisione delle attività competizione e del settore materiali. Nel 2014 viene nominato direttore generale delle operazioni e nel 2017 arriva il passaggio di Menegaux a direttore generale esecutivo del Gruppo Michelin.