Tim Kuniskis alla guida di Alfa Romeo e Maserati

TORINO - Tim Kuniskis assume la guida di Alfa Romeo e Maserati a livello globale. Sostituisce Reid Bigland che continuerà a ricoprire i ruoli di responsabile delle vendite in Usa e di presidente e ceo di Fca in Canada. Kuniskis è in Fca da 26 anni, dove ha ricoperto varie posizioni in ambito commerciale e di marketing e relative ai brand Dodge e Fiat negli Stati Uniti: finora era responsabile de marchi Chrysler, Dodge, Fiat e Srt. In questa carica in cui lo sostituisce Steve Beahm, responsabile Maserati Nord America. Bigland e Kuniskis continueranno a far parte del Group Executive Council (Gec), il più elevato organo di management di Fca, guidato dall'amministratore delegato Sergio Marchionne. "Tim potrà dedicarsi esclusivamente al capitolo successivo dei due storici brand Alfa Romeo e Maserati. In Nord America, dove l'implementazione del nostro piano industriale volto a riallineare la produzione verso i suv e i pickup è ormai in fase avanzata, Reid potrà focalizzarsi sulla crescita delle vendite negli Stati Uniti e in Canada", commenta Marchionne.