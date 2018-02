Giorgio Contu nuovo responsabile comunicazione DS in Italia

ROMA - Giorgio Contu è il nuovo responsabile comunicazione DS nell'ambito di PSA Italia. Contu, che è nato a Milano nel 1976, avrà il compito di contribuire alla crescita e all'affermazione in Italia di DS Automobiles, il marchio Premium del Gruppo PSA. Laureato in scienze politiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Contu si è formato professionalmente all'interno di PSA Italia, dove è entrato a far parte nel luglio del 2001 e dove ha ricoperto numerosi ruoli di responsabilità. In particolare è stato responsabile comunicazione ed eventi per Citron Italia dall'ottobre 2008 all'agosto 2009 mentre dal settembre 2009 al settembre 2015, è stato responsabile advertising, eventi e comunicazione BtoB. Nell'ottobe 2015 è stato nominato marketing manager DS e dal gennaio 2017 era CRM Manager per i tre brand del Gruppo PSA in Italia.