A Stefano Chiozzotto vendite e marketing Europa di Bultaco

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Bultaco Motors, l'azienda spagnola che ha fatto rivivere il celebre marchio motociclistico puntando sulla mobilità elettrica a due ruote, ha nominato l'italiano Stefano Chiozzotto alla posizione di vice president sales & marketing per l'Europa. Chiozzotto sarà responsabile dello sviluppo della rete, così come la gestione e la supervisione delle attività di vendita, post-vendita e la commercializzazione in Europa dei prodotti Bultaco.



Nato a Milano ma con doppia nazionalità italiana e spagnola, Stefano Chiozzotto ha più di 20 anni di esperienza professionale maturata in ambienti multinazionali. Esperto di sviluppo del business e l'apertura di nuovi mercati internazionali, ha avuto vari incarichi di responsabilità per Iveco in Spagna, Portogallo, Romania e le sue controllate nei Balcani. E' stato export sales manager di Beta Utensili a Milano e direttore generale in società di consulenza e formazione in marketing e vendite.



''Siamo convinti che l'arrivo nella nostra struttura di Stefano Chiozzotto come nuovo direttore regionale per l'Europa - ha dichiarato Jorge Bonilla, direttore generale e vice presidente vendite e marketing di Bultaco Motors - sia uno straordinario aiuto per l'attuazione e l'espansione del nostro marchio in Europa''.



Chiozzotto si è laureato presso l'università Luigi Bocconi di Milano e ha seguito corsi post-laurea presso l'università di economia e commercio di Vienna, l'International Institute for Management Development di Losanna e la FranklinCovey di Milano.