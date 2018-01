Moto: Peugeot, Pellegrino nuovo direttore commerciale mondo

ROMA - Peugeot Motocycles ha nominato Enrico Pellegrino direttore commerciale mondo. Cinquantatrè anni, una laurea in economia e commercio, un master in Business Administration, Pellegrini ha sviluppato un curriculum professionale che dimostra grande passione per il mondo dei motori dove ha trascorso tutta la sua carriera lavorando per marchi come Ford, Ducati e Yamaha.



Entrato a far parte del gruppo Psa nel dicembre 2010 in qualità di managing director della filiale italiana di Peugeot Motocycles, ruolo che continuerà a ricoprire, annovera una profonda conoscenza del mercato e una forte determinazione a raggiungere i traguardi più difficili e ambiziosi. Non meno importante è la sua passione per il mondo automotive: nel 2014 è stato autore del ritorno del marchio del leone sulle piste, con la partecipazione al CIV Moto3 e poi, nel 2016, con la partecipazione al campionato del mondo MotoGP categoria Moto3, coronata subito da una vittoria sul circuito ceco di Brno.



''Sono onorato di essere stato scelto per ricoprire un ruolo così strategicamente importante - ha dichiarato Enrico Pellegrino - ho accettato questa sfida con grande entusiasmo e determinazione, forte dell'esperienza di Peugeot Motocycles e della sua comprovata capacità di generare innovazione e crescita. Nei prossimi anni, Peugeot Motocycles vuole ritagliarsi uno spazio sempre più importante in tutti i mercati mondiali e lo farà attraverso il lancio di nuovi prodotti e attraverso una strategia sempre più innovativa e ambiziosa''.