A Davide D'Amico la comunicazione Jeep per l'area Emea

ROMA - Davide D'Amico assume la responsabilità della comunicazione del brand Jeep per Europa, Medio Oriente ed Africa. D'Amico, 38 anni, è approdato nel Gruppo FCA nel 2015 dopo 10 anni in Toyota dove a cominciare dal 2005 si era occupato di comunicazione con responsabilità crescenti prima di passare alle vendite. D'Amico aveva esordito nell'automotive nel 2004 in Daimler Chrysler. Nel suo nuovo ruolo continuerà a mantenere la responsabilità della comunicazione FCA per il mercato italiano e per il dipartimento Fleet & Business dell'area Emea.