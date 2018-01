A Vincenza Magliocco la direzione marketing di Seat Italia

ROMA - Vincenza Magliocco entra nel management di Volkswagen Group Italia come direttore marketing della divisione Seat.



Nella sua nuova posizione, Vincenza Magliocco riporta a Pierantonio Vianello, che è dallo scorso primo ottobre è il nuovo direttore della divisione Seat. Laureata in Ingegneria Meccanica nel 2001 presso l'Università della Calabria la Migliocco - 42 anni - ha completato la propria formazione nel 2006 con un Master in Marketing e Management all'Università di Torino. Entrata nel 2002 in Iveco è poi passata nel 2003 in Fiat, dove è rimasta per sette anni ricoprendo diversi ruoli, principalmente nel marketing. Nel 2010 è approdata in Spagna alla Seat SA presso il quartier generale di Martorell, dove ha potuto maturare una importante esperienza nell'ambito del marketing, occupandosi sia di comunicazione che di prodotto.