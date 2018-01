Brigitte Courtehoux responsabile Mobilità e Connettività PSA

ROMA - Per portare avanti la corretta esecuzione del piano strategico Push to Pass, ma anche migliorare la performance in Cina e sostenere la realizzazione della ricostruzione dei fondamentali economici di Opel Vauxhall, il Comitato Esecutivo del Gruppo PSA ha deciso alcuni cambiamenti nell'organigramma che avranno effetto dal prossimo primo febbraio. Di spicco la posizione di Brigitte Courtehoux che entra a far parte del Comitato Esecutivo e diventa direttrice dei Servizi di Mobilità e di Connettività al posto di Grégoire Olivier. Dopo avere adottato numerose iniziative nella gestione dinamica della Business Unit dedicata a quest'attività, la Courtehoux svilupperà la Core Mobility Strategy del Gruppo. A sua volta Grégoire Olivier è nominato segretario generale e succede a Olivier Bourges. Sfrutterà la sua competenza delle sfide legate alla rapida evoluzione dell'industria automobilistica. Inoltre, la sua profonda conoscenza della Cina gli permetterà legittimamente di concentrare la sua azione nel settore degli Affari Pubblici, a sostegno del leader di questa regione. Tra l'altro, nella sua nuova missione manterrà la responsabilità del Business Lab. Olivier Bourges diventa invece direttore dei Programmi e della Strategia al posto di Patrice Lucas. Bourges è anche responsabile delle attività bancarie di Groupe PSA e mantiene il controllo delle due JV di finanziamento delle vendite del Gruppo. Patrice Lucas è nominato direttore della Regione America Latina al posto di Carlos Gomes ed assumerà la responsabilità delle attività industriali, di R&D e commerciali del Gruppo in questa Regione, che ha un forte potenziale di crescita, e di continuare a migliorarne la performance economica. A sua volta Carlos Gomes è nominato direttore della Regione Cina e ASEAN - al posto di Denis Martin che lascia l'azienda per progetti personali - per dare nuovo impulso a questa Regione strategica per il Gruppo. Xavier Chéreau, direttore delle Risorse Umane, sarà incaricato adella trasformazione dell'azienda attraverso la responsabilità della sirezione Digitale e la sirezione immobiliare, oltre al Comitato Costi fissi di cui è responsabile.