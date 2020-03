Cura Italia: multe si pagano con lo sconto per 30 giorni

Più tempo per pagare le multe per infrazioni del Codice della strada con lo sconto. Fino a fine maggio chi riceve la notifica di una multa la potrà pagare con lo sconto del 30% entro 30 giorni, anziché gli abituali 5 giorni di tolleranza. Lo prevede il decreto Cura Italia che conferma, tra l'altro, anche il rinvio delle revisioni auto per quelle in scadenza nel periodo dell'emergenza. Per quanto riguarda le multe la forma di pagamento scontato avrà efficacia temporale dopo la scadenza del periodo di sospensione dai pagamenti, attualmente fissato al 3 aprile (di lì vanno calcolati i 30 giorni). L'agevolazione riguarda i verbali notificati o contestati fino al 31 maggio 2020.

Chi invece deve sottoporre a revisione auto o moto entro il 31 luglio potrà comunque circolare anche dopo e avrà tempo per fare la revisione entro il 31 ottobre.