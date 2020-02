Unipol, rc auto familiare è una riforma populista che penalizza i poveri

L'rc auto familiare è "una normativa di carattere populista" che "produrrà degli effetti iniqui" in quanto "penalizzerà le famiglie meno abbienti che magari hanno un solo veicolo mentre le più abbienti, che hanno 3 o 4 veicoli, beneficeranno" di una riforma che presenta "aspetti non meritocratici". Lo ha detto l'ad di Unipol, Carlo Cimbri, in conference call con gli analisti. "Le compagnie aumenteranno i prezzi e rivedranno le componenti tariffarie per far sì che questa operazione sia un gioco a somma zero", ha aggiunto.