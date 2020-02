Rc auto familiare: Codacons, rischio rincari

L'rc auto familiare "rischia di determinare effetti contrari a quelli sperati e di portare ad un generalizzo rincaro delle polizze. Lo afferma il Codacons chiedendo all'Antitrust e all'Ivass di vigilare con attenzione "sanzionando qualsiasi rincaro ingiustificato delle tariffe".

"Si tratta di una misura utile e che vede il nostro sostegno perché potrebbe davvero consentire risparmi alle famiglie: tuttavia, quando si parla di compagnie di assicurazioni, il condizionale è d'obbligo - spiega l'associazione dei consumatori - L'Ania si è già scagliata contro il provvedimento e il rischio concreto è che, dal 16 febbraio, le imprese assicuratrici applichino gradualmente rincari generalizzati delle tariffe per recuperare i minori guadagni. Questo significherebbe polizze più care per tutti, con alcune categoria di assicurati, come i single e le famiglie mono-veicolo, più penalizzati di altri".