Dispositivi antiabbandono, De Micheli ha firmato decreto

La ministra Paola De Micheli ha firmato il decreto per l'assegnazione del contributo o del rimborso per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono. Per ottenere il bonus sarà necessario registrarsi a partire del 20 febbraio sulla piattaforma informatica Sogei accessibile su www.sogei.it o su www.mit.gov.it. Il contributo sarà erogato mediante il rilascio di un buono spesa elettronico del valore di 30 euro valido per l'acquisto di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai quattro anni. Anche chi lo ha già acquistato avrà diritto al rimborso. Sul fronte pratico, il contributo dovrà essere richiesto da uno dei genitori (o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale, specifica il decreto) di un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell'acquisto del dispositivo antiabbandono. I buoni sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle domande e per accedere o bisognerà farne richiesta registrandosi sulla piattaforma Sogei entro sessanta giorni dal 20 febbraio, allegando copia del giustificativo di spesa.