Tariffe auto Usa-Ue, tra poche settimane accordo commerciale

L'Unione Europea vuole un ''accordo commerciale con gli USA tra poche settimane'' fatto che sarebbe particolarmente importante soprattutto per le Case automobilistiche tedesche. Lo ha detto il presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che - come riporta l'agenzia Dpa - è convinta che tra qualche settimana sarà possibile concludere un accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla controversia commerciale. La von der Leyen punta ad evitare tariffe punitive sulle importazioni in Usa da parte delle Case automobilistiche europee. È positivo che il processo di negoziazione con gli Stati Uniti sia in una fase positiva - ha dichiarato la von der Leyen in merito alla sua recente conversazione con il presidente Donald Trump ''perché vogliamo raggiungere un accordo tra poche settimane che risolverà questi problemi. I nostri esperti si stanno ora riunendo, esaminando i fatti, scambiando dati e ponendo la questione dell'equità da entrambe le parti''. L'importanza del proseguimento di questa trattativa è stata sottolineata dalla stessa presidente della Commissione: ''nessuno avrebbe vantaggi se entrassimo in una disputa commerciale che duri mesi. È quindi saggio negoziare ora, discutere i fatti, concludere i negoziati e firmarli''.