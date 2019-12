Manovra: Ancma, a rischio incentivi per motocicli elettrici

La proposta di rinnovare gli incentivi per i veicoli elettrici, moto, scooter e quadricicli corre il rischio di non arrivare all'approvazione. E' l'allarme lanciato da Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) in una nota diffusa oggi.

"Le forti preoccupazioni degli operatori del settore - continua la nota - derivano dal fatto che la miriade di emendamenti presentati in Commissione Bilancio della Camera e il poco tempo a disposizione per discuterli potrebbe far decadere l'emendamento auspicato. Gli incentivi rappresentano un volano indispensabile in un momento di crescita iniziale di un mercato che coinvolge anche una importante filiera nazionale, che sta investendo fortemente nello sviluppo e innovazione di veicoli, coerenti con gli obiettivi europei di transizione verso una mobilità sostenibile con una forte presenza di emissioni zero".

"Non vogliamo - conclude Ancma - che un provvedimento così largamente condiviso anche dalle forze politiche e dalle istituzioni si perda nella congestione degli emendamenti all'esame della Commissione Bilancio".