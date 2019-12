Dl Fisco: Rc auto familiare anche su rinnovi e per auto-moto

La nuova Rc auto familiare si applicherà sia a mezzi diversi, come auto e motorino, sia sui rinnovi dell'assicurazione. Sono le due novità introdotte con l'emendamento al decreto fiscale approvato dalla commissione Finanze della Camera.

Le nuove norme, che ampliano di fatto la legge Bersani in materia di classi di merito e Rc auto, consentono a tutti i componenti del nucleo familiare di assicurare i mezzi di trasporto "anche di diversa tipologia" (quindi non più solo auto con auto ma anche auto con motorino o moto) con la classe di merito più favorevole, a patto però che non ci siano stati incidenti "con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni".