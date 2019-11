Dl fisco: lotta a evasione bollo auto, tutti i dati all'Aci

Lotta all'evasione fiscale del bollo auto facendo confluire nel sistema informativo del Pubblico registro amministrativo (Pra) gestito dall'Aci i dati relativi alle tasse automobilistiche, con l'obiettivo di "assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi": lo prevede un emendamento dei relatori al dl fiscale depositato in commissione Finanze alla Camera.

Le informazioni - si legge nel testo - sono comunque disponibili per l'Agenzia dell'Entrata, Regioni e Province autonome che a loro volta "provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel sistema informativo del Pra".

Dl fisco: bus e minibus isole minori,spunta deroga per Euro0

I veicoli potranno continuare a circolare fino al 31/12/2020

Deroga fino al 31 dicembre 2020 al divieto di circolazione per i veicoli Euro 0 del Trasporto pubblico locale nelle isole minori: lo prevede un emendamento dei relatori al dl fisco depositato in commissione Finanze alla Camera. In assenza di questa misura - si legge nella relazione - "potrebbe essere impossibile continuare a svolgere il trasporto pubblico locale".