Manovra: stretta su auto aziendali, coro di no

Arriva una stretta fiscale sulle auto aziendali in "fringe benefit": lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso promiscuo, attualmente in vigore per tutti i dipendenti, dal primo gennaio scatterà solo per i veicoli in uso ad "agenti e rappresentanti di commercio". Per gli altri dipendenti i mezzi in "fringe benefit" saranno calcolati per il loro valore pieno, stabilito, come si fa attualmente, su una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri annui e in base ai costi chilometrici indicati nelle tabelle dell'Aci entro il 30 novembre. La stretta vale 513 milioni. La norma, contenuta nella bozza della manovra, interviene sulle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che oggi concorrono alla formazione del redito per il 30% del loro valore e che invece, a partire dal prossimo anno saranno tassate per l'intero valore. Lo sconto rimarrà per i veicoli in uso ad "agenti e rappresentanti di commercio".

La tassa sulle auto aziendali "non è su tutte le aziende, solo le più grosse. Abbiamo aumentato un po' la tassazione sul fringe benefit e solo oltre un certo numero di auto". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5S), ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1. Villarosa si è detto anche "contrario" alle multe ai negozianti che non utilizzano il Pos: "Su questo farò una battaglia personale. L'ho già detto a Gualtieri e agli altri sottosegretari: queste sanzioni sono un errore madornale".(ANSA).

"Una misura che affossa definitivamente il mercato dell'auto e che colpisce in busta paga circa 2 milioni di lavoratori": è il commento dell'ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore del noleggio veicoli alla misura inserita nella bozza di Legge di Bilancio con cui si aumenta di oltre il 300% la tassazione sull'uso dell'auto aziendale. "Il Governo che, a parole con il Tavolo sull'Auto, dichiara di voler supportare la filiera delle quattro ruote - prosegue la nota - ne sta determinando il collasso. Siamo scioccati da questo atteggiamento schizofrenico che conferma i timori di un'attitudine antindustriale che sembra animare le scelte di questo Governo. Ora - conclude il comunicato - si riesce a scontentare tutti: lavoratori, imprese, settore dell'automotive e del noleggio. Una norma in totale antitesi con le indicazioni emerse dal Tavolo sull'auto presieduto dal Ministro Patuanelli e con l'impegno annunciato dal Governo di forte sostegno all'automotive".

"Si discute di legge di bilancio da circa due settimane - dice in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati - ed ogni giorno dal cilindro della maggioranza salta fuori una nuova, assurda, tassa. Oggi tocca, alla stangata sulle auto aziendali: triplicheranno le tasse su questi veicoli. I dipendenti che le usano (circa 2 milioni di lavoratori) avranno una batosta da 513 milioni di euro. Per di più, questa misura miope rappresenta un gravissimo colpo al settore auto, uno dei più importanti per la nostra economia. Una vergogna senza fine. Hanno già inserito in manovra l'aumento delle imposte di registro ipotecarie e catastali sui contratti di compravendita (triplicate da 50 a 150 euro), nuove tasse sui giochi, sugli imballaggi di plastica (che causeranno una spesa annuale di 109 euro in più a famiglia), l'ormai famigerata sugar tax. E ancora, aumentano i bolli sui certificati penali, le tasse sui prodotti inquinanti, sarà più caro il diesel per i veicoli da trasporto, tasse sul tabacco, sui filtrini e sulle cartine. Aumenteranno le bollette, verranno eliminate le detrazioni - persino quelle sanitarie e la scuola per i figli - per i redditi alti, ci sarà lo stop alla flat tax per chi ha oltre 30mila euro di reddito da lavoro dipendente".

"Il Governo rossogiallo - scrive su twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni - ha scritto una manovra lacrime e sangue. Oggi sul Sole 24 Ore leggiamo l'ultima genialata di questi signori: triplicare le tasse a carico dei lavoratori che usano auto aziendali. Una ignobile stangata fiscale che FDI si batterà in Parlamento per cancellare".

"Sulle auto aziendali - assicura il senatore di Italia Viva, Eugenio Comincini, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama - il Gruppo Italia Viva si impegnerà in Parlamento per eliminare anche questa inutile tassa che danneggia lavoratori e aziende. Abbiamo fatto questo Governo per evitare nuove tasse: dopo IVA, gasolio, cedolare secca, tax cellulari, sistemeremo anche questa", lo scrive in un tweet

"Governo di sanguisughe e avvoltoi - tuona il leader della Lega Matteo Salvini - L'ennesima stangata che triplica le tasse sulle auto aziendali è una stupidaggine e una follia che pesa sui dipendenti e colpisce mortalmente il mercato dell'auto. Conte, Renzi e Di Maio mostrano con i fatti un'incompetenza senza precedenti: stanno affossando l'Italia con una manovra che peggiora ogni giorno. Presenteremo emendamenti in Parlamento per fermare questa e altre tasse".

"L'aumento della tassazione sulle auto aziendali - per il vicesegretario di Più Europa, Piercamillo Falasca - è una stangata su 2 milioni di lavoratori dipendenti. Il governo cerca mezzo miliardo di euro per fare cassa, a prescindere dall'impatto ambientale delle automobili e incurante del fatto che molto spesso le automobili aziendali sono veicoli di recente produzione e dunque mediamente meno inquinanti. La cosa più grave è che sovratassare le auto aziendali significa colpire il reddito dei lavoratori, perché quel benefit è in fondo una parte del loro salario ed è un bene strumentale per il loro mestiere o professione. Il governo cerca 500 milioni per coprire le falle di un bilancio ingolfato da Quota 100 e Reddito di cittadinanza? Rinunci a quelle misure, non carichi di tasse chi lavora", conclude.